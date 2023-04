Nur ein kleiner Schritt für Herzogenburg 

Herzogenburg - Gmünd 0:0. Im ersten Durchgang präsentierten sich die Gastgeber als bessere Mannschaft. Müllner zog zweimal von der Strafraumgrenze ab, fand aber ebenso oft in Schlussmann Rosenmayer seinen Meister. Kurz vor der Pause wäre der Gmünder Keeper geschlagen gewesen, doch Nakamura setzte den Ball vom Fünfer neben den Kasten.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es erneut ein wenig bis zur ersten gefährlichen Aktion. Wieder war Müllner in Szene, der Mittelfeldspieler verpasste aber in aussichtsreicher Position zentral vor dem Tor einen Stanglpass. Gmünd stellte sich erst in Minute 69 gefährlich vor: Obradovic donnerte den Ball über die Latte.

Im Finish waren wieder die Gastgeber präsent. Zivkovic traf aus 20 Metern nur die Innenstange. In der Nachspielzeit entschärfte Rosenmayer einen Freistoßball von Uzun. Da war Herzogenburg nur mehr zu zehnt: Nach wiederholtem Foulspiel flog Innenverteidiger Regojevic vom Platz (86.).

Stimmen zum Spiel:

„In der ersten Halbzeit war es eine gute Mannschaftsleistung, nach der Pause haben wir zu viel mit langen Bällen gespielt. Wir hatten Chancen, machen aber kein Tor. Gmünd hat in 90 Minuten einmal aufs Tor geschossen.“

Marc Andre Unterhuber, Trainer, SC Herzogenburg

29.04.2023 16:30

Statistik:

Herzogenburg - Gmünd 0:0 (0:0)

Karten: Kitagawa (64., Gelbe Karte Foul), Heiderer (60., Gelbe Karte Foul), Regojevic (58., Gelbe Karte Foul), Regojevic (86., Gelb/Rote Karte Foul), Held (90+3., Gelbe Karte Foul), Zimmel (88., Gelbe Karte Unsportl.), Korherr (65., Gelbe Karte Unsportl.)

Herzogenburg: Streicher; Surböck, Ismajli (61. Anyanwu), Müllner (71. Sukapan), Nakamura (85. Simon), Zivkovic, Yikilmaz, Uzun, Regojevic, Kitagawa, Heiderer

Gmünd: Rosenmayer; Slama (HZ. Früchtl), Held Martin, Hold, Held Jakub, Höbarth, Nemec (78. Yanchuk), Dürnitzhofer, Zimmel, Obradovic, Korherr

121 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Strauch