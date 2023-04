Rohrendorf mit Erfolg auf den Endzweck aus

Werbung

Herzogenburg - Rohrendorf 0:2. Herzogenburgs Yikilmaz stellte sich in den ersten 20 Minuten gleich zweimal der Rohrendorfer Abwehr vor, allerdings ohne Erfolg. Ein Slapsticktor brachte den Favoriten in Front (34.): SCH-Keeper Streicher segelte an einem Eckball vorbei, Walzer köpfelte an der zweiten Stange Gegenspieler Yikilmaz an, dadurch fand der Ball den Weg ins Gehäuse. „Wenn du hinten bis kriegst du solche Tore. Wenn du vorne bist, schießt du sie“, stellte Herzogenburgs Trainer Marc Andre Unterhuber fest. Kurz davor hatte sich Streicher im Eins gegen Eins stark auszeichnen können.

Standards waren die Heilsbringer

Müllner vertändelte kurz vor der Pause die dicke Chance auf den Ausgleich. Auch kurz nach dem Seitenwechsel zeigte sich Herzogenburg gefährlich, doch ein Schuss von Yikilmaz fiel zu zentral aus. Ein Freistoß führte zum 2:0 für die Gäste: Markhart brachte den Ball aufs Tor, ihm wurde der Treffer auch offiziell zugesprochen. Es war aber wohl noch Walzer mit der Zehenspitze dran (75.). In der Schlussphase traf der eingewechselte Hahn für Rohrendorf die Latte, auf der Gegenseite scheiterte einmal mehr Yikilmaz an Schlussmann Steinschaden.

Statistik:

Herzogenburg - Rohrendorf 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (34.) Walzer, 0:2 (75., Freistoß) Markhart

Karte: Uzun (24., Gelbe Karte Unsportl.)

Herzogenburg: Streicher; Regojevic, Yikilmaz, Ismajli (76. Bauernfried), Surböck, Anyanwu (67. Sukapan), Müllner, Uzun (82. Weixlbaum), Zivkovic, Kitagawa, Nakamura

Rohrendorf: Steinschaden; Walzer Michael, Polland, Geppner, Pfaller, Markhart, Dragan (74. Kalchhauser), Stierschneider (HZ. Hahn), Bogner, Zottl, Wildpert

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner