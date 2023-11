Livespiel 2. Landesliga West: Rabenstein - Rohrendorf

Die Winterpause winkt! Aber einmal noch geht's hoch her in der 2. Landesliga West. Und einmal noch gibt's ein Spitzenspiel live in voller Länge. Diesmal das Heimspiel der Rabensteiner am Samstag gegen den FC Rohrendorf. Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich. Auf meinfussball.at können die Fans dieses Match komplett verfolgen, von den übrigen Matches gibt's die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Schlüsselspiel im Kampf um die Spitzenplätze

Gastgeber Rabenstein hat in der Tabelle an Terrain verloren, zog im Nachtrag gegen Eggenburg den Kürzeren (1:3). Die Pielachtaler haben den FCR zuletzt vor eineinhalb Jahren geschlagen, in der Vorsaison gab's ein Remis und eine Niederlage.

Rohrendorf ist sich der Bedeutung der Partie bewusst. „Ich bin davon überzeugt, dass Absdorf zu Hause gegen Lilienfeld gewinnen wird. Wir wollen mit einem Sieg vorne dranbleiben, dann sind die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle wieder nahe beisammen. Die Rückrunde wird mit Sicherheit interessant werden, für mich ist aber noch immer Ybbs der Favorit auf den Meistertitel“, skizziert Trainer Björn Wagner die Konstellation an der Tabellenspitze.

