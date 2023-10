Livespiel 2. Landesliga West: Lilienfeld - Wieselburg

Wie gut steckt der Spitzenreiter die erste Saisonniederlage weg? Die Antwort gibt's am Samstag beim Livespiel der Runde. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball diesmal die Top-Partie zwischen Leader Lilienfeld und dem Tabellenvierten Wieselburg in voller Länge im Stream. Von den übrigen Partien gibt's wie gewohnt die Tore in den kompakten Highlightvideos.

Für den SCL folgt nach Melk gleich das nächste Spitzenspiel. Der Tabellenführer muss jedoch auf Edi Soare verzichten. Der Innenverteidiger kassierte in Melk aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Das ist ärgerlich, weil er ein routinierter Spieler ist, dem das nicht passieren sollte“, sagt Amir Ebrahim. Trotz des Ausfalls ist die Vorfreude beim Spielertrainer groß: „Wieselburg hat unglaublich viel Qualität, seit fünf Jahren spielen sie schon um den Titel mit. Wir wissen also, was uns erwartet. Das wichtigste wird sein, dass wir auf unser Maximum kommen, dann sind wir nur schwer zu schlagen.“

Die Gäste aus der Braustadt erwarten sich eine Schnittpartie - und zugleich soetwas wie ein Spiel der letzten Chance. „Wir brauchen einen Sieg, um die Meisterschaft noch spannend machen zu können“, erklärt Trainer Rudi Vogel. „Wenn wir gewinnen, rücken die Mannschaften im vorderen Tabellenbereich wieder sehr eng zusammen. Ich hoffe, dass jetzt einmal das Glück auf unserer Seite steht. In Ybbs und gegen Absdorf war das leider nicht der Fall.“

Hier geht's zum Livestream!