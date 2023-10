Livespiel 2. Landesliga West: Ybbs - Wieselburg

Nur ein Team ist im Herbst noch unbesiegt - der SC Lilienfeld. Und mit seiner Superserie setzt der Spitzenreiter die Konkurrenz unter Druck. Das bringt noch mehr Würze in den anstehenden Derbyhit. Um Prestige geht's immer, wenn sich der ASK Ybbs und der SC Wieselburg gegenüberstehen. Am Samstagnachmittag steht zusätzlich vor allem eines auf dem Spiel: der Anschluss an die Tabellenspitze. Den Schlager zeigt meinfussball in voller Länge als Livespiel der Runde - möglich macht den Stream die Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigens Matches gibt's, wie gewohnt, alle Tore in den kompakten Highlightvideos.

Wieselburgs Trainer Rudi Vogel weiß, was auf dem Spiel steht „Diese Partie ist sowohl für uns als auch für Ybbs richtungsweisend. Wenn wir gewinnen, ist Ybbs aus dem Titelrennen. Wenn wir verlieren, dann ist Lilienfeld bei einem Erfolg gegen Rabenstein auf und davon. Von einem Remis würde ebenso nur der Tabellenführer profitieren.“ Dementsprechend wird der SCW-Coach sein Team auf einen Erfolg einschwören. Gegenüber dem Remis in Melk werden Kapitän Reinhard Wurzer und Filip Faletar nach überstandenen Erkrankungen zurückkehren. Ein Fragezeichen aus beruflichen Gründen steht hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Behar Uka. Vogel betont: „Wir stehen vor einer entscheidenden Runde. Das wird eine unglaublich spannende Partie.“

Hackl fehlt bei der Derbyrevanche

Beide Begegnungen gingen in der vergangenen Saison ans Auswärtsteam, im Frühjahr überrollte Wieselburg den Derbykontrahenten in dessen Heimstätte gar mit 5:0.

Ybbs-Trainer Christian Haabs erwartet „wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner mit sehr viel individueller Qualität, guter Körpergröße und guter Robustheit“. Haabs wird zusammen mit seinem Trainerkollegen Hannes Sonnleitner das ASK-Team aber auf das Derby vorbereiten: „Wir werden wieder versuchen, dass wir so wie gegen Purgstall Details finden, wo wir uns Vorteile verschaffen können.“ Der Ex-St. Pöltner Christian Hackl fehlt seinen Ybbsern (Muskelfaserriss).

Hier geht's zum Livestream!