Livespiel 2. Landesliga West: Ybbs - Melk

Besser hätte der „Fußball-Hitchcock“ kaum Regie führen können. Denn das samstägliche Prestigeduell zwischen dem ASK Ybbs und dem SC Melk verdient auch aufgrund der Tabellensituation das Prädikat Spitzenspiel. Wer nicht im Stadion live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Match via Stream auf meinfussball zu verfolgen. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt's das Spitzenspiel der Runde direkt in voller Länge, von den übrigen Matches zeigen wir die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Haabs sucht Rezept gegen Top-Offensive

Beide Derbykontrahenten sind gut in Fahrt: Ybbs fertigte zuletzt Rohrendorf ab und pirscht sich an die Spitze heran. Aufsteiger Melk katapulierte sich auf Anhieb auf Platz zwei, hat sich zur Torfabrik der Liga (23 Treffer) gemausert. Die Ybbser werden unter der Woche daran arbeiten, Majkic und Co. Paroli bieten zu können. „Sie haben eine sehr starke Offensive, haben fünfmal gewonnen und 23 Tore geschossen. Es ist sehr interessant, diese Offensive zu kontrollieren. Ich hoffe, dass wir uns so gut vorbereiten, dass wir sie im Griff haben“, blickt Trainer Christian Haabs voraus. Zwei personelle Fragezeichen gibt's beim ASK: Christian Hackl muss seine Oberschenkelverletzung genauer untersuchen lassen und Neuzugang und Ex-Melker Viktor Vondryska muss sich von einer Erkrankung erholen.

Anderst freut sich über Duelle mit den Großen

Auf der Seite der Melker zeigt sich Trainer Helmut Anderst gewarnt, sieht aber auch einen möglichen Vorteil für seine Löwen: „Es wird ein sehr schweres Spiel: Jetzt haben wir die vermeintlich Großen, Ybbs und Wieselburg, aber wir tun uns gegen so Mannschaften vielleicht ein bisschen leichter. Wir werden uns gut vorbereiten und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen. Wir sind Zweiter – ich glaube, wir haben uns gehörigen Respekt erarbeitet in der Liga und das wollen wir zeigen.“ Personell kann Anderst beim Derby aus dem Vollen schöpfen.

Übrigens: Die jüngsten Begegnungen der beiden Teams gingen an Ybbs, der letzte Melker Derbysieg datiert aus dem Herbst 2019.

