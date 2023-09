Livespiel 2. Landesliga West: Seitenstetten - Absdorf

Die aktuelle Nummer drei der 2. Landesliga West misst sich mit dem Viertplatzierten. Oder auch Seitenstetten gegen Absdorf - wer in diesem Kracher die Oberhand behält, weist sich am Samstagnachmittag. Die Partie ist - in Kooperation mit Amateurscout - via Stream in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Los geht's um 16.30 Uhr. Von den übrigen Matches zeigen wir wie gewohnt die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Den Seitenstettner gelang am vergangenen Wochenende der erste Auswärtssieg gegen Wieselburg seit 2014. Die Thaller-Truppe hält Tuchfühlung zur Spitze. Freilich räumt der Coach ein: „Das Spiel war sehr kräftezehrend. Nach der Pause haben wir es defensiver angelegt.“ Für das Goldtor sorgte Michael Dietl - auf den werden die Absdorfer sicher ganz genau aufpassen.

Defensiv stand man gegen Purgstall wieder solide, der entscheidende Treffer gelang Oliver Weidinger. Der seines Trainers Laune noch einmal heben konnte: „Die Burschen sind voll bei der Sache. Wir kommen über den Kampf ins Spiel, die Liga ist natürlich dementsprechend stark, wir müssen das Äußerste abrufen“, lobt Christian Schragner. Ich kann meinem Team nur gratulieren“

Hier geht's zum Livestream!