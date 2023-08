Livespiel 2. Landesliga West: Purgstall - Wieselburg

Derbyflair im Livestream: meinfussball zeigt am Samstag - in Kooperation mit Amateurscout - das Purgstaller Heimspiel gegen Wieselburg in voller Länge. Von den übrigen Partien gibt's, wie gewohnt, prägnante Highlightvideos. Das prestigeträchtige Duell geht unter ungleichen Vorzeichen über die Bühne. Während die Gastgeber einen Fehlstart hinlegten und zuletzt mit 0:5 gegen Melk untergingen, lacht Wieselburg von der Tabellenspitze.

Rollen klar verteilt

„Die Karten sind klar verteilt“, stellt Purgstall-Coach Jürgen Moser. „Wieselburg ist der große Favorit, und wir müssen alles geben, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen. Wir müssen anschreiben. Deshalb erwarte ich mir, dass am Samstag elf extrem hungrige und willige Spieler am Feld stehen, die dem Tabellenführer alles abverlangen werden. Das sind wir vor allem auch unsere vielen treuen Fans schuldig.“

Das letzte Ligaduell ging mit 3:1 an die Braustädter. Wieselburgs Trainer Rudi Vogel betont: „Wir gehen mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in dieses Derby. Auf die leichte Schulter werden wir es aber sicherlich nicht nehmen. Purgstall hat eine Mannschaft mit sehr viel Qualität. Wir müssen wieder all unsere Tugenden in die Waagschale werfen. Vor allem müssen wir ausblenden, dass Purgstall null Punkte und wir sechs Zähler haben. Das ist trügerisch.“

Hier geht's zum Livestream!