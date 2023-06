Livespiel 2. Landesliga West: Ybbs - Rohrendorf

So spannend wie heuer war der Aufstiegsthriller in der 2. Landesliga West seit Ewigkeiten nicht mehr. Umso wichtiger ist die Begegnung am Samstag zwischen Aufstiegsaspirant Ybbs und dem Tabellenvierten aus Rohrendorf. Das Match gibt's via Livestream - in Kooperation mit Amateurscout - als Spiel der Runde auf meinfussball. Die Tore von allen anderen Partien in der 2. Landesliga West fassen wir, wie gewohnt, in kompakten Highlightvideos zusammen.

Ybbs feilt an der Chancenauswertung

Drei Runden vor Schluss führt St. Peter nach wie vor die Tabelle an, während Wieselburg und Ybbs mit einem Punkt weniger dahinter lauern. „Wir haben es nicht selbst in der Hand. Wir werden am Samstag versuchen zu gewinnen“, blickt Ybbs-Trainer Christian Haabs in Richtung des Heimspiels gegen die Rohrendorfer (Anpfiff: 17.30 Uhr). Drei Punkte werden auch nötig sein, um Druck auf die Konkurrenz aufzubauen.

Haabs zeigt sich gewarnt: „Ich erwarte ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass wir die Leistung aus den letzten Spielen wieder bringen, wo wir fast nichts zugelassen haben – aber mit einer besseren Chancenauswertung“, erklärt Haabs.

Die Bayern als Vorbild

Danach sind die Ybbser noch in Herzogenburg zu Gast, bevor am 17. Juni daheim das Finale gegen Seitenstetten wartet. Für Haabs ist bis dahin alles möglich: „Man hat jetzt in Deutschland gesehen, was alles passieren kann. Wir müssen unsere Leistung bringen und hoffen, dass wer patzt – aber das haben wir ja nicht selbst in der Hand.“

Bei den Rohrendorfern gab's in den vergangenen Tagen einige Troubles. Der scheidende Coach Stefan Kerzig fühlt sich ungerecht behandelt, teilte gegen die Klubspitze aus. Sein Nachfolger kommt aus der Regionalliga: Björn Wagner wechselt zum KSC zum Nachbarn. Die 2. Landesliga West kennt der 50-Jährige bestens - aus seinen Zeiten in Herzogenburg. Die jüngsten beiden Duelle mit Ybbs endeten jeweils unentschieden.

Hier geht's zum Livestream!