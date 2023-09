Livespiel 2. Landesliga West: Lilienfeld - Rohrendorf

Gelingt Lilienfeld am Samstagabend die Revanche? In der vergangenen Saison gingen nämlich zweimal die drei Punkte an Kontrahent Rohrendorf. „Beide Partien waren knapp und hätten auch anders laufen können“, meint SC-Spielertrainer Amir Ebrahim und fügt hinzu: „Das ist aber Vergangenheit und hat keinen Einfluss auf das, was kommt.“ Dennoch erwartet der Trainer einen schweren Gang. „Rohrendorf hat unglaublich viel Qualität und wird nicht umsonst von vielen als Titelanwärter gesehen. Aber auch wir wissen, dass wir nicht einfach zu bespielen sind. Wir wollen an die letzten Wochen anschließen. Das Match der Runde ist in voller Länge via Livestream auf meinfussball zu sehen (Beginn: 18 Uhr). Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich. Von den übrigen Matches erwarten euch die gewohnten Highlightvideos mit den entscheidenden Szenen.

Der Star auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Die Rohrendorfer sind unter Neo-Coach Björn Wagner noch nicht auf Touren gekommen. Das gilt auch für den prominentesten Zugang - Issiaka Ouedraogo braucht einen Treffer, „das wäre ganz wichtig für sein Selbstvertrauen.“ Der ehemalige Profi spielt zwar engagiert, aber glücklos im Abschluss. „Ich weiß, dass ich meine Tore machen werde. Was mich im Moment mehr belastet, ist unsere Leistung in den letzten drei Spielen. Wenn wir als Mannschaft gut spielen, kommen auch meine Tore von alleine. Ich muss aber als erfahrener Spieler und Ex-Profi auch mehr machen und die Mannschaft führen, das weiß ich.“

