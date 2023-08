Livespiel 2. Landesliga West: Lilienfeld - Ybbs

Der bärenstarke Aufsteiger 2022 fordert den Vizemeister des Vorjahres. Die Partie zwischen dem SC Lilienfeld und dem ASK Ybbs am Sonntagabend ist das Livespiel der Runde in der zweithöchsten NÖ-Spielklasse. Fans können das Match – dank der Kooperation mit Amateurscout – im Livestream auf meinfussball verfolgen, von den übrigen Partien gibt’s die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos zu sehen.

Niederlage nährt Selbstvertrauen

Bei der Generalprobe präsentierten sich die Stiftstädter gut, unterlagen den eine Liga höher spielenden SKN Juniors nur knapp mit 1:2. Momo El Sayed schoss Lilienfeld früh in Führung. Die Hausherren dominierten in Folge, kassierten aber kurz vor der Pause nach einem Eckball den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel legte die Ebrahim-Elf einen Zahn zu, vergab aber einen Elfmeter, ein Distanzschuss von Hannes Helenklaken besiegelte in der 89. Minute die Niederlage. Coach Amir Ebrahim war mit dem Auftritt dennoch zufrieden: „Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, aber die Leistung war sehr gut. Darauf bauen wir auf!“

Bei den Ybbsern weiß man, um die Qualitäten des Gegners. „Sie sind eine technisch extrem starke Mannschaft, die nochmal besser geworden ist. Wir werden schauen, dass wir gut dagegenhalten und hoffentlich mit drei Punkten heimfahren“, blickt Trainer Christian Haabs voraus. Stammtorhüter Stefan Mitmasser (Zerrung) und Benjamin Rass (muskuläre Probleme) sind fraglich.

Hier geht's zum Livestream!