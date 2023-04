Livespiel: St. Peter/Au - Ybbs

Die Schnittpartie um den Aufstieg live bei uns im Stream: Auf den Hit zwischen St. Peter und Spitzenreiter Ybbs richten sich alle Augen. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball pro Runde ein Match der 2. Landesliga West in voller Länge, von den übrigen Partien gibt’s für euch die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Der Erste beim Zweiten

Alles ist angerichtet für einen Fußball-Leckerbissen am Freitag! Der Tabellenführer aus Ybbs, ein Punkt Vorsprung und ein Spiel weniger, gastiert beim Tabellenzweiten St. Peter. „Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel und können ohne Druck agieren. Bei Ybbs sieht es, denke ich, anders aus“, blickt Sektionsleiter Andreas Döcker voraus. Aufgrund der Nachtragspartien am Montag wurde das Spitzenspiel von Samstag auf Freitag, 18 Uhr, vorverlegt. Im Herbst hat der UFC gegen Ybbs mit 1:2 verloren, der letzte Sieg in den direkten Duellen datiert aus dem Jahr 2019.

Die Nummer zwei muss ran

Die Gäste aus Ybbs müssen Stammkeeper Stefan Mitmasser vorgeben, der zuletzt mit Rot vom Feld flog. Der „Einser“ wird am Wochenende fehlen – ausgerechnet im Topduell beim ersten. Ersatzkeeper Michael Knezevic wird – wie schon die restlichen 70 Minuten in Schweiggers – zwischen den Pfosten stehen. Abgesehen davon gibt es viele personelle Fragezeichen bei Ybbs: David Pudelko laboriert noch immer an seinem Muskelfaserriss, Thomas Kaminger und Blaz Udovcic steigen wegen einer Erkrankung frühestens am Donnerstag wieder ins Training ein. Noch dazu waren Manuel Leitgeb, Mario-Tiberiu Dragodan und Christian Hackl zuletzt krank – bei den dreien sollte es sich aber ausgehen. Für Trainer Christian Haabs steht dennoch fest: „Das sind alles andere als gute Voraussetzungen.“

Vor dem Spitzenspiel will Haabs nicht zu viel Druck aufkommen lassen, die Meisterschaft werde schließlich nicht am Freitag entschieden: „Es wird ein ganz normales Fußballspiel wie jedes andere. Wir werden wie immer unser Bestes versuchen.“ St. Peter ist jedenfalls motiviert. „Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel und können ohne Druck agieren. Bei Ybbs sieht es, denke ich, anders aus“, blickt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker voraus.

Hier findet ihr den Livestream!