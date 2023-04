2. Landesliga West Livespiel: Wieselburg - Purgstall

Werbung

Der Himmel hat sich vorerst einmal ausgeregnet - einem gelungenen Fußballwochenende steht nichts im Wege. Denn die Partien haben's in sich - allen voran der Schlager zwischen Purgstall und Wieselburg, das die Fans nicht nur live am Platz, sondern auch per Stream auf meinfussball verfolgen können. Die Kooperation mit Amateurscout macht's möglich, von allen übrigen Partien gibt's Highlightvideos.

Wo das Herz wirklich schlägt...

Einer fiebert dem Derby in Wieselburg (Freitag, 19.30 Uhr) ganz besonders entgegen. „Natürlich bin ich als ehemaliger Wieselburger noch immer in gewisser Weise mit meinem Ex-Klub verbunden“, gesteht Purgstalls neuer Obmann Gerhard Buchegger, der erst vor kurzem Gerhard Plank beerbt hat. „Mein Herz schlägt aber schon lange Zeit für die SVg. Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit den Braustädtern ist riesengroß.“

Buchegger geht mit großen Erwartungen in sein erstes Derby als Neo-Vereinschef. Er bestätigt: „Unser Ziel ist es natürlich, die große Überraschung zu schaffen. Wir wissen, dass die Wieselburger derzeit sehr stark sind, dennoch ist nichts unmöglich. Zumindest mit einem Punkt wollen wir wieder heimfahren.“ Der SVg würde nach drei Rückrunden-Niederlagen ein Sieg gut tun: „So ein Erfolgserlebnis wäre nun doppelt wichtig.“

Purgstall zählt auf Pitzl

Aufgrund der Wetterkapriolen am vergangenen Wochenende blieben die Purgstaller Kicker von einer Absage der Heimpartie gegen Tabellenschlusslicht Amaliendorf nicht verschont. SVg-Trainer Jürgen Moser hätte in dieser Begegnung zudem aus dem Vollen schöpfen können, da sich auch Goalgetter Rene Pitzl rechtzeitig fit zurückgemeldet hatte.

Vogel erwartet Match auf Augenhöhe

Aber auch Gegner SC Wieselburg war am Wochenende zum Zuschauen verurteilt. Der Coach der Braustädter, Rudi Vogel, bereitete sein Team intensiv auf die „Herausforderung Purgstall“ vor. Er weiß: „Gegen die Purgstaller ist es immer sehr schwierig zu spielen. Seit ich in Wieselburg Trainer bin, war jede Partie immer sehr eng. Ich erwarte mir auch dieses Mal ein Spiel auf Augenhöhe.“

Die letzte Derbyniederlage erlitt Wieselburg in einem Testspiel am 13. Juli 2018 (1:3). Vogel stellt klar: „Purgstall hat eine sehr defensive Grundausrichtung, jedoch mit Qualitätsspielern, die den Unterschied ausmachen können. Wir wollen gewinnen, wenngleich ich weiß, dass es schwer werden wird.“ Bei den Braustädtern könnte Andreas Lahmer wieder rechtzeitig fit werden.

Hier gibt's den Livestream!