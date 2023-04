2. Landesliga West Livespiel: Wieselburg - St. Peter/Au

Werbung

Den Derbycoup gegen Winterkönig Ybbs gilt’s für die Wieselburger zu bestätigen – und die Fußballfans können das Match gegen den UFC St. Peter direkt verfolgen. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt’s pro Runde wieder ein Livespiel.

Für die Braustädter steht am Karfreitag die nächste vorentscheidende Begegnung bevor. Die SCW-Kicker bekommen es mit dem weiteren Titelaspiranten UFC St. Peter zu tun. Beide Teams sind in Topform. Der aktuelle Tabellendritte hat in der Vorwoche einen 7:0-Kantersieg gegen Amaliendorf gefeiert und kommt ebenfalls mit breit geschwellter Brust in die TTI-Arena. Dessen ist sich auch Rudi Vogel bewusst: „Auf uns wartet das nächste Spitzenspiel, in dem wir bestehen müssen, wenn wir weiterhin ganz vorne dabei sein wollen. St. Peter hat eine tolle Truppe. Nach dem 5:0 in Ybbs brauchen wir uns aber nicht zu verstecken.“

Den Mostviertlern, die in der Rückrunde Punkte liegen ließen, hilft wohl nur ein Sieg weiter. „Die Niederlage gegen Seitenstetten tut jetzt damit noch einmal mehr weh. Wenn wir ganz vorne dabei bleiben wollen, dann müssen wir in Wieselburg schon gewinnen, was sicher nicht einfach wird“, sagt UFC-Sektionsleiter Andreas Döcker.

Hier gibt's den Livestream!