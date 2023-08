Livespiel 2. Landesliga West: Absdorf - Eggenburg

Die Meisterschaft in der 2. Landesliga West nimmt Fahrt auf. Als Livespiel der Runde diesmal im Fokus: Die Heimpremiere von Aufsteiger Absdorf gegen den SK Eggenburg am Freitagabend. Die Partie gibt’s in voller Länge im Stream, von den übrigen Matches die wichtigsten Szenen in den Videohighlights – dank der Kooperation mit Amateurscout. Abdsdorfs Trainer Christian Schragner war dem Remis zum Start in Gmünd voll des Lobes für sein Team: „Wir haben uns als Einheit präsentiert, haben gefightet ohne Ende. Die Mannschaft hat sich mit diesem Unentschieden belohnt. In Summe war es auch völlig verdient. Wir sind in der 2. Landesliga-West angekommen.“

Nach dem man nach einem Standard neuerlich in Rückstand geriet, fighteten die Schragner-Boys zurück. Mo Schwarz schoss einen Freistoß so scharf, dass der Gmünder Keeper den Ball nur mehr wegschlagen konnte, Maxi Lembacher avancierte zu Helden, lupfte das Spielgerät ins Tor - und war mit zwei Treffern sicher „Absdorf Man of the Match“.

Eggenburg konnte Titelfavoriten fordern

Jetzt hat man mit Eggenburg einen Gegner auf Augenhöhe. Schragner hatte für die ersten drei Partien vier Punkte veranschlagt, schließlich wartet in der dritten Runde mit Rohrendorf auswärts ein ganz harter Brocken.

Eggenburg musste sich in Runde eins Titelkandidat Wieselburg geschlagen geben, hielt aber mit der Truppe, die in der NÖN-Trainerumfrage vor dem Start als Topfavorit aufs Landesligaticket gehandelt wurde, gut mit. Dominik Rolinec hatte den SKE sogar per Elfer in Führung gebracht. Am Ende unterlag man der Vogel-Truppe allerdings doch noch mit 1:3.

Hier geht's zum Livestream!