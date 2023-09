Livespiel 2. Landesliga West: Lilienfeld - Seitenstetten

Das Duell der Stiftstädte ist zugleich auch ein Gipfeltreffen - und dieses Match können die Fans nicht nur auf der Stadtsportanlage verfolgen, sondern auch in voller Länge im Netz. meinfussball zeigt den Schlager zwischen Lilienfeld und Seitenstetten live im Stream - und zwar in Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigen Partien gibt's die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos zu sehen.

Ebrahim: „Maximal schwierige Aufgabe“

Lilienfeld kann gegen Seitenstetten weiter aus dem Vollen schöpfen. „Wir werden Wechsel vornehmen können, müssen aber nicht“, sagt Amir Ebrahim. Der Lilienfelder Spielertrainer spricht von einer maximal schwierigen Aufgabe, die seine Elf am Freitag erwartet. „Seitenstetten ist eine Mannschaft, die von hinten heraus Lösungen sucht, aber auch Alternativen kennt. Sie können auch mit hohen Bällen agieren. Sie haben wie wir einen breiten und ausgeglichenen Kader. In den letzten beiden Spielen haben sie kein Gegentor bekommen. Wenn der erste auf den zweiten trifft, hat das immer einen besonderen Geschmack.“

Als Spitzenteam will man sich in Seitenstetten aber bewusst nicht selbst bezeichnen. „Wir wissen genau, was wir können und wo wir hingehören. Über den Saisonstart freuen wir uns natürlich aber schon. Die Punkteausbeute ist top“, zeigt sich Seitenstettens Coach Peter Thaller zufrieden. Im Vorjahr feierte der USC einen Auswärtssieg in Lilienfeld, musste sich in der Hinrunde daheim der Ebrahim-Elf geschlagen geben.

