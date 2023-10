Livespiel 2. Landesliga West: Seitenstetten - Rohrendorf

Ein bisschen mehr hätten sich beide ausgerechnet vorm Saisonstart. Und so treffen zwei „Unvollendete“ am Freitagabend aufeinander - das Match zwischen Seitenstetten und Rohrendorf gibt's in voller Länge auf meinfussball zu sehen. Möglich macht den Livestream die Kooperation mit Amateurscout. Von den übrigen Partien zeigen wir übrigens in die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Doch zurück zum Spiel der Runde im Mostviertel. Gastgeber Seitenstetten musste zuletzt beim 2:2 in Eggenburg auf Knipser Michael Dietl, Alexander und Manuel Hausberger, Lorenz Höggerl und Eric Michlmayr verzichten. Das merkte man der Mannschaft, vor allem zu Beginn der Partie, auch an: „Wenn man auf einmal gleich mehrere Ausfälle hat, dann darf man das auch merken. Es sollte aber auch wieder besser werden“, erklärt Seitenstettens Coach Peter Thaller mit Blick auf die angespannte Personalsituation.

Seitenstettens drei sieglose Runden

Generell zeigte sich der USC-Trainer aber nicht unzufrieden mit der Leistung: „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, da steht es dann auch gleich 0:2, aber wir kommen trotzdem zurück. Der Ausgleich ist natürlich etwas glücklich, weil er so spät fällt, aber insgesamt sicher verdient.“

Rohrendorf rangiert auf Platz acht, eine Position hinter Seitenstetten - und auch noch unter den eigenen Erwartungen. Positiv für die Rohrendorfer ist allerdings, dass man nur zwei Punkte hinter dem Tabellendritten aus Ybbs liegt. Außerdem wird auch Mittelfeldmotor Tobias Markhart Trainer Björn Wagner bald wieder zur Verfügung stehen. Ex-Profi Issiaka Ouedraogo dürfte mit dem Doppelpack gegen die SVg Purgstall der Knoten geplatzt sein.

Hier geht's zum Livestream!