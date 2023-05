Livespiel 2. Landesliga West: Gmünd - St. Peter/Au

Der Gewinner des vergangenen Wochenendes heißt Ybbs. Im direkten Duell mit dem UFC St. Peter behielt die Haabs-Elf die Oberhand, liegt nun vier Zähler vor dem ersten Verfolger. Umso wichtiger wäre für die Mostviertler deshalb ein „Dreier“ im Livespiel der Runde. In Kooperation mit Amateurscout zeigt meinfussball ein Match der 2. Landesliga West per Stream in voller Länge – diesmal eben das Gmünder Freitagsspiel gegen St. Peter (Beginn: 20 Uhr). Von den übrigen Partien gibt’s die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Schicksalsspiel im Waldviertel

Gastgeber Gmünd will sich jedenfalls für die 0:1-Niederlage im Herbst revanchieren. Der Pokalauftritt gegen Haitzendorf nährt – trotz des Ausscheidens (1:3) – das Gmünder Selbstvertrauen. „Wir haben mit einem Landesliga-Klub 120 Minuten top mitgehalten, waren besonders in der zweiten Hälfte am Drücker“, findet Sportleiter Markus Fürlinger. „Das war moralisch wirklich ein Lebenszeichen von uns. Ich denke daher, dass sich die Enttäuschung nicht lange halten wird.“

Abgehakt hat man auch in St. Peter den Rückschlag im Spitzenspiel. Wohl wissend, dass die Titelchancen nun deutlich geschrumpft sind. „Schade, denn in beiden Spielen gegen Ybbs waren wir aus meiner Sicht nicht die schlechtere Mannschaft. Und dennoch verlieren wir zwei Mal. Somit wird es natürlich schon sehr eng“, ist sich St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker bewusst.

