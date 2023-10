Livespiel 2. Landesliga West: Melk - Lilienfeld

Tabellenführer Lilienfeld steht kurz vor dem Herbstmeistertitel. Doch der Aufsteiger könnte sich am Freitagabend als Spielverderber erweisen. Ob das gelingt? Wird sich im Livespiel am Freitagabend zeigen, wenn der SC Melk sich mit Lilienfeld misst. Dank der Kooperation mit Amateurscout gibt's das Match in aller Länge auf meinfussball zu sehen, von den übrigen Partien zeigen wir, wie gewohnt, die wichtigsten Szenen in kompakten Highlightvideos.

Melk will weiße Weste behalten

Die Tabellensituation sorgt für eine interessante Ausgangslage vorm Schlagerspiel. Die Melker Löwen haben ebenso wie Wieselburg, Ybbs und Rohrendorf 19 Punkte am Konto. Nur einer hat mehr: Lilienfeld. Und der Leader reist am Freitag nach Melk. Gerald Bauer wird gesperrt fehlen, dafür steht der vor Absdorf erkrankte Marco Hoppi wieder zur Verfügung. „Lilienfeld wird natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Von den Einzelspielern her sind sie die beste Mannschaft der Liga. Da werden wir versuchen, über ein gutes Kollektiv dagegenzuhalten. Wir sind daheim noch ungeschlagen – und das wollen wir auch bleiben“, stellt Trainer Helmut Anderst klar.

Ebrahim warnt vor Top-Offensive

Auch wenn es das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt ist, glaubt Lilienfelds Coach Amir Ebrahim den Gegner gut zu kennen. „Ich habe sie immer wieder beobachtet. Sie haben eine starke Offensive mit viel individueller Qualität. Jeder von ihnen kann ein Spiel auch im Alleingang entscheiden“, sagt der Lilienfelder Spielertrainer und erwartet sich ein attraktives Spitzenspiel. „Für die Zuseher wird das sicher eine interessante Partie, auch ich freue mich sehr darauf.“ Personell kann Ebrahim fast aus dem Vollen schöpfen, einzig sein Bruder Yususf ist nach seiner Nasenfraktur nicht einsatzbereit.

