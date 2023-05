Livespiel 2. Landesliga West: Rohrendorf - Wieselburg

Das einzige Sonntagsspiel hat’s in sich. Denn die Ybbser Niederlage gegen Würmla hat die Karten im Meisterquartett neu gemischt. Die Top Vier sind nur fünf Zähler auseinander. Und in Rohrendorf treffen zwei Teams aufeinander, die den Donaustädter in die Meistersuppe spucken können. Wieselburg hat ein Match weniger als die Konkurrenz am Konto, nach Verlustpunkten fehlen nur zwei Zähler auf Platz eins.

Verfolger haben Lunte gerochen

Ein Duo, das jedenfalls für die Vizekrone gut ist - und vielleicht sogar für noch mehr. Den Schlager gibt’s im Livestream der Runde in voller Länge zu sehen. Die Kooperation mit Amateurscout macht’s möglich: Ein Top-Spiel der 2. Landesliga West zeigt meinfussball zur Gänze, von den übrigen Matches fassen Highlightvideos die wichtigsten Szenen zusammen.

Nach dem knappen Sieg in Amaliendorf steht für die Rohrendorfer am Sonntag ein echtes Highlight auf dem Programm. Vor heimischem Publikum empfangen Wildpert & Co. den Tabellennachbarn aus Wieselburg, den man im Herbst mit 4:0 bezwungen hat. „Ich erwarte mir ein sehr interessantes Spiel auf Augenhöhe. Ein unglaublich guter Gegner“, sagt Trainer Stefan Kerzig. Besonders achtsam sollte die Hintermannschaft der Rohrendorfer sein. Wieselburg-Stürmer Gabriel Hinterberger durfte sich in dieser Saison bereits über 24 Treffer freuen. Gabriel Heindl ist bei den Braustädtern fraglich. Die nun „wieder Lunte gerochen haben“, wie Trainer Rudi Vogel feststellt.

Vogel hofft auf Schützenhilfe

Der Umfaller der Ybbser gegen Würmla macht's möglich. Plötzlich ist wieder alles offen. „Wirklich gerechnet haben wir nicht mehr damit“, verweist Vogel auf die unerwartete Wende. Der Wieselburger Trainer ist bewusst, dass es das Restprogramm in sich hat. Vor allem die Partie gegen Rohrendorf: „Eine ganz harte Nuss, die es von uns zu knacken gilt. Wir wollen aber bestehen und hoffen gleichzeitig, dass Ybbs in Purgstall erneut Punkt liegenlässt.“

Hier geht's zum Livestream!