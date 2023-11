Der Unterbau bröckelt

An Möglichkeiten mangelt's eigentlich nicht in der NÖ-Landeshauptstadt. Ein Profiklub in der Stadt, eine Akademie, ein ÖFB-Nachwuchszentrum und ein durchaus attraktives Umland. Dafür ist der sportliche Output ausbaufähig. In den vier höchsten Spielklassen ist St. Pölten zweimal durch den SKN vertreten (Profis in Liga zwei, Juniors in der Gefahrenzone der 1. Landesliga). Und abseits der Wölfe? Wird die Lage immer brenzliger. Der Unterbau (auf gutem Niveau) bröckelt.

Drei Bezirksvereine sind aktuell in der 2. Landesliga West vertreten, zwei davon schweben in akuter Abstiegsgefahr. Nur Rabenstein dürfte in Sicherheit sein. Umso trister schaut's in Spratzern und Herzogenburg aus. Den „Urgesteinen“ der gehobenen NÖ-Amateurszene droht der Absturz. Und der kann Auswirkungen auf die ganze (Fußball-)Region haben. Die Optionen für talentierte Spieler, die abseits des Profifußball voll gefordert werden wollen, werden jedenfalls immer rarer. Eine Entwicklung, die bedenklich stimmt.