Derby als Wegweiser

Die Tordifferenz von 0:7 bedeutet für die SVg Purgstall nach zwei Runden den letzten Tabellenplatz. Noch kein einziger Treffer, eine Heimpleite gegen Rabenstein und nun eine 0:5-Pleite beim Aufsteiger in Melk. Die Zahlen zum Saisonstart sind ernüchternd.

Dabei sollte es ganz anders werden. Von vielen mehr oder weniger „vermeintlichen“ Experten wurden die Purgstaller im erweiterten Favoritenkreis gesehen. Dazu das ebenso „vermeintlich“ leichtere Auftaktprogramm mit Rabenstein und Melk. Doch es kam eben anders.

Purgstall verstärkte sich im Sommer zwar gut – zur Wahrheit gehört aber auch, dass es einen Umbruch mit einigen Abgängen gab. Nichtsdestotrotz sollte mit der Mannschaft mehr möglich sein.

Doch was könnte mehr helfen, um den verkorksten Saisonstart auszubügeln, als ein Sieg im vielleicht wichtigsten Spiel des Jahres? Das steigt nämlich am Samstag in Purgstall mit dem Derby gegen Wieselburg. Dieses Spiel wird ein echter Wegweiser.