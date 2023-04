Derby gibt die Richtung vor

Werbung

Am Freitagabend (19.30 Uhr) ist es wieder einmal so weit. Das größte Derby im Erlauftal und wohl eines der größten und wichtigsten Spiele im Mostviertel steht am Programm. Wieselburg trifft auf Purgstall.

So groß und wichtig dieses Prestigeduell ohnehin schon ist, dieses Mal könnte es noch aussagekräftiger werden. Denn beide Teams stehen nach wenigen Runden in der Frühjahrssaison vor einem entscheidenden Punkt. Wieselburg kann mit den drei Zählern und dem „Push“ eines Derbysieges vielleicht doch noch einmal ganz oben angreifen. Doch auch Purgstall braucht den Dreier und einem Derbysieg. Die Purgstaller sind mit drei Pleiten gestartet, wollen sich in der Tabelle aber nach oben orientieren, da käme ein Sieg im Derby in Wieselburg gerade recht.

Eines ist auf jeden Fall garantiert: Ein spannendes Derby, das beide Teams unbedingt gewinnen wollen.