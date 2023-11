Die Latte höher gelegt

Der SC Lilienfeld als Winterkönig der 2. Landesliga West, der SC Hainfeld auf Tuchfühlung zum Stockerl in der Gebietsliga – wer hätte sich das im Sommer erwartet?

Klar: Lilienfeld zählte zum Kreis der Titelanwärter, mit einer so makellose Bilanz, die erst in den letzten drei Runden „Dellen“ bekam, war aber kaum zu kalkulieren. Das goldene Händchen bei den Neuverpflichtungen spielte dabei eine Schlüsselrolle. Und Hainfeld kämpfte vergangene Saison gegen den Abstieg, kam ohne spektakuläre Zugänge im Sommer aus. Umso höher ist's einzuschätzen, dass den Gölsentalern der Turnaround gelungen ist. Auch weil der SC nach dem Fehlstart die Nerven bewahrt und an Trainer Ferenc Orban festgehalten hat.

Beide Klubs haben die Latte für die zweite Saisonhälfte höher gelegt – nicht durch große Worte, sondern durch die Leistungen am Platz. Eines ist aber klar: Unterschätzt werden unsere Bezirksklubs im Frühjahr gewiss nicht. Und das hat man sich hart erarbeitet.