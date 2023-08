Ein Signal gesetzt

Platz eins, gleichauf mit Seitenstetten, ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Freilich eine mit Aussagekraft, selbst nach nur einem Match. Denn Lilienfeld hat nicht irgendwen mit 4:1 abgefertigt, sondern immerhin Vizemeister Ybbs. Der Ebrahim-Elf ist's gelungen, gleich zum Start ein Signal zu setzen.

Vor allem im Abschluss präsentierte sich die Bezirkshauptstädter effizienter als noch in der vergangenen Saison. Das Ziel, heuer noch weiter vorn mitzuspielen, dürfte realistisch sein. „Wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen“, betont SCL-Spielertrainer Amir Ebrahim. Der Coach als Psychologe. Denn abheben darf man nach einem auch noch so gelungenen Einstand in die neue Spielzeit nicht.

Drei Punkte, vier Tore fürs Selbstvertrauen – das ist alles gut und schön. Aber eben nur der Anfang. Ebrahim und seinen Kickern ist das bewusst. Und sie brennen darauf, das Auftakresultat zu bestätigen. Gegner Gmünd ist nach dem 2:5 gegen Aufsteiger Absdorf angezählt, gerade deshalb doppelt gefährlich.