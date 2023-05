Ab Sommer wird Anton Saric das Traineramt beim 2. Landesligisten St. Peter/Au übernehmen. Beim Tabellenführer zieht sich das Trainerduo Günther Zach und Patrick Kogler zurück. Vor allem Zach, der letzten Sommer mit Kogler als Trainerteam kam, wollte bereits im Winter kürzertreten. Zumindest für das Frühjahr wurde er nochmals überredet und stellte sich in den Dienst des Vereins. Damit gab er den Verantwortlichen genügend Zeit, um für Sommer eine neue Lösung zu finden. Und diese ist nun fixiert. Anton Saric wechselt vom Gebietsligisten Euratsfeld nach St. Peter. Saric hat in Euratsfeld eine junge Mannschaft in die vordere Region der Tabelle geführt. Nun soll er in St. Peter für die nächsten Entwicklungsschritte sorgen. Auf jeden Fall eine saubere Lösung für alle Seiten.

Zach könnte sich auch noch mit einem Titel und damit den Aufstieg in die 1. Landesliga verabschieden. Eines ist für Saric aber gewiss: Er übernimmt eine Spitzenmannschaft.