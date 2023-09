Elchtest gibt Aufschluss

Der erste Punkteverlust, ein Remis in Purgstall, ändert nichts am Status Quo. Der SC Lilienfeld führt die Tabelle der 2. Landesliga West an. Was Trainer Amir Ebrahim möglicherweise freut, ihm vor allem aber egal ist. So ganz ohne Aussagekraft ist die Pole Position der Lilienfeld nach fast einem Fünftel der Saison aber nicht.

Die große Frage: Wie stabil sind die Stiftstädter? Aufschluss gibt der Elchtest am Freitag. Denn mit Seitenstetten gastiert ein Team in der Bezirkshauptstadt, das vergleichbar gut in die Saison gestartet ist – und schon in der vorangeganenen Spielzeit im Spitzenfeld der Liga mitgemischt hat. Aufpassen heißt's vor allem auf Michael Dietl. Seitenstettens Stürmer hält schon bei fünf Saisontreffern, hat die jüngsten drei Partien quasi im Alleingang für den USC entschieden. Besteht Lilienfeld jetzt den „Mostviertler Elchtest“, gewinnt Platz eins wirklich an Wert. Und Trainer Ebrahim muss sich gar nicht mehr scheuen vor dem Blick auf die Landesliga-Tabelle.