Guter Rat fällt leicht

Einen zuverlässigen Leistungsträger zu verlieren, ist für jeden Verein eine unangenehme Geschichte. Noch dazu, wenn es sich um einen Torjäger handelt. Der SV Haitzendorf hat das im Winter am eigenen Leib erfahren. Jahrelang sorgte Daniel Randak an vorderster Front dafür, dass das Toreschießen nie zum Problem im Kamptal wurde. Nach seinem Abgang sieht die Sache ganz anders aus. Zwar sprangen mit Stefan Nestler und Florian Schuh zwei Mittelfeldspieler bravourös in die Bresche, ihnen dauerhaft die Torjäger-Bürde umzuhängen könnte aber früher oder später zulasten ihrer ureigensten Aufgaben gehen.

Übler als Haitzendorf spielt es jetzt Rohrendorf mit. Die Moser-Boys verlieren im Sommer mit Fabian Polland und Michael Wildpert beide Lebensversicherungen und haben nicht den Luxus, im Kader über einen verkappten Goalgetter zu verfügen. Hinzu kommt, dass sich das Duo die Tore vielfach gegenseitig auflegte. Der gute Rat fällt nicht schwer: Dringender Handlungsbedarf!