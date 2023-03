In großen Fußtstapfen

21 Jahre lange prägte Gerhard Plank das Geschehen als Obmann der Spielvereinigung Purgstall. Bei seinem Herzensverein selbst ist er als Funktionär noch länger tätig. Nun ist aber Schluss. Der 65-Jährige übergibt sein fußballerisches „Kind“ in die Hände des bisherigen Nachwuchsleiters Gerhard Buchegger.

Kein leichtes Erbe, denn mit Plank an der Spitze erlebte der Purgstaller Klub einen wahren Höhenflug. Von der 2. Klasse arbeiteten sich die Erlauftaler mühsam die Erfolgsleiter nach oben. Die Bilanz: drei Meistertitel sowie zwei NÖ-Meistercup-Siege. Zudem fanden in den letzten Jahren immer mehr ehemalige Nachwuchsspieler den Weg zurück nach Purgstall und bilden den Stamm der Mannschaft.

Der scheidende Obmann hinterlässt somit große Fußstapfen, die es in naher Zukunft für Nachfolger Buchegger zu füllen gilt.

Keine Nachrichten aus 2. Landesliga West mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden