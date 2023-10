Jetzt heißt's dranbleiben für Ybbs

Ybbs war nicht besser. Aber Ybbs hat gewonnen – nämlich das prestigeträchtige Derby gegen 2.-Landesliga-Titelcoaspirant Wieselburg. Und das war wichtig für den ASK.

Erstens, weil der Derbysieg vor 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ordentlich Selbstvertrauen bringt. Zweitens, weil Ybbs damit weiterhin vorne mitmischen kann. Bei einer Niederlage wäre Tabellenführer Lilienfeld mit zwölf Punkten schon auf und davon gewesen. Auch die neun Zähler, die es nun sind, sind viel, damit ist es aber nicht aussichtslos.

Für die Ybbser ist die Devise deshalb: weiter kämpfen. Drei Runden sind im Herbst noch zu spielen: am kommenden Wochenende in Seitenstetten, dann noch daheim gegen Absdorf und auswärts in Herzogenburg. Schafft es Ybbs, an Lilienfeld dranzubleiben – am besten mit drei Siegen –, ist im Frühjahr alles drin. Es gibt keine leichten Gegner in der 2. Landesliga, Ybbs kann Seitenstetten, Absdorf und Herzogenburg aber schlagen – umso mehr mit dem Selbstvertrauen aus dem Derbysieg.