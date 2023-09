Kühler Kopf gefragt

Dunkle Wolken ziehen derzeit über die Donaustadt. Denn beim ASK Ybbs läuft es nicht so, wie es laufen soll. Der Vizemeister ist wieder als Titelkandidat in der 2. Landesliga West gestartet. In den ersten fünf Runden gewannen die Ybbser aber nur die Heimspiele gegen Würmla und Spratzern; in Lilienfeld, Gmünd und zuletzt Eggenburg verloren sie.

Die jüngste Pleite beim bis dahin punktelosen Schlusslicht war zudem Wasser auf den Mühlen der Kritiker des Trainerduos Christian Haabs und Hannes Sonnleitner. Trainer sind mitverantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg eines Teams. Und im Fußball wird Erfolg am Ende in Punkten gemessen. Noch sind aber erst fünf Runden gespielt. Und auch wenn die Punkte zum Teil ausgeblieben sind: Ybbs hat sich stark präsentiert, hat die Gegner – bis auf die Schlussphase in Lilienfeld – dominiert.

Darauf muss Ybbs jetzt aufbauen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, mit kühlem Kopf weiterarbeiten. Dann folgen auf die Leistungen auch die Punkte.