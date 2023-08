Fabian Polland und Michael Wildpert, das war drei Jahre lang so etwas wie das Sorglospaket des FC Rohrendorf. Das Sturmduo glänzte in beeindruckender Beständigkeit mit Scorerpunkten, legte sich die Treffer immer wieder gegenseitig auf und ließ so nahezu im Alleingang eine Mannschaft erstehen, die jede noch so gute Defensive in Bedrängnis bringen konnte.

Im Sommer beendeten sowohl Polland als auch Wildpert das Kapitel Rohrendorf. Aus der brachialen Offensivpower, die im Vorfeld der Saison die Konkurrenz dazu veranlasste, die Moser-Boys als Titelkandidat zu handeln, ist seitdem ein laues Lüftchen geworden. Drei Tore, davon ein Eigentor, lautet die Bilanz nach drei Spielen.

Die Hoffnungen, die in Issiaka Ouedraogo ruhten, waren groß. Der Königstransfer zündete bisher aber nicht. Ein Blick auf die Statistik verrät: Ein klassischer Goalgetter war der 35-Jährige trotz aller Bundesliga-Meriten nie. Renommee alleine schießt keine Tore. Diese Weisheit dürfte jetzt auch Rohrendorf dämmern.