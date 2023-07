Mehr als nur Anwärter

Kaum ist die Saison zu Ende, startete bereits die Vorbereitung. Spätestens seit dem Haubis-Cup am vergangenen Wochenende sind nun Kicker und Fans im Erlauftal wieder im „Fußball-Fieber“. Den Sieg sicherte sich dabei Wieselburg. Die Mannschaft von SCW-Coach Rudolf Vogel bewies damit eine „Früh-Form“. Die wird es auch brauchen, wenn es in die nächste Saison und den nächsten Meisterschaftskampf geht.

Nachdem man vor zwei Jahren so knapp und bitter Haitzendorf den Vortritt lassen musste, waren es im Vorjahr Ybbs und St. Peter, die sich bis zur letzten Runde den Titel ausspielten. Doch bis zwei Runden vor Schluss war auch Wieselburg noch mittendrin. Nachdem aller guten Dinge bekanntlich drei sind, geht es auch in dieser Saison für den SCW wieder in den Meisterkampf. Die Gegner? Lokalrivale Ybbs, mit dem es zu einem Zweikampf kommen könnte, oder Rohrendorf und Derby-Gegner Purgstall. Wieselburg hat dabei sicher ein gewaltiges Wörtchen mitzureden.