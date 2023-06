Meisterliche Melker

Melk hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Nur ein Jahr nach dem schweren Gang in die Gebietsliga feiern die Löwen den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Landesliga West.

Trotzdem lief nicht alles nach Plan. Der SC trennte sich sechs Runden vor Schluss von Trainer Genadi Petrov. Petrov hatte mit dem Sportlichen Leiter Alfred Konrad das neue Team aufgebaut und war maßgeblich am Erfolg beteiligt. Und Melk machte es im Finish dann spannender, als es notwendig war.

Aber das Löwenrudel hat unter Interimstrainer Vahid Kapidzic bis zum Schluss gekämpft und sich in der letzten Runde verdient die Meisterkrone aufgesetzt. Es ist eine Genugtuung für den gesamten Verein, der auch mit dem Schuberth-Stadion zumindest in die 2. Landesliga gehört. Dort geht's nun mit Helmut Anderst weiter. Der neue Coach hat viel Erfahrung, kennt die Liga und bringt frischen Wind nach Melk. Gleichzeitig soll die Meistermannschaft zusammengehalten werden. Beste Voraussetzungen für lautes Löwengebrüll in der 2. Landesliga.