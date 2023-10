Mental meisterlich

Es ist kein Fußballmärchen mehr, das da in Lilienfeld abgeht, sondern vielmehr eine „Reality Soap“. Wenn ein Team nach acht Runden ungeschlagen auf Platz eins liegt, ist das gewiss kein Zufall mehr. Spätestens jetzt steht fest: Die Stiftstädter muss man im Rennen ums Ticket für die 1. Landesliga einplanen. Weil die Ebrahim-Truppe zum „Mentalitätsmonster“ mutiert ist.

In jedem zweiten Spiel lag Lilienfeld zurück, ging allerdings jedesmal als Sieger vom Platz. So auch gegen Würmla. Der Arbeitssieg gegen den Nachzügler unterstreicht, was die Truppe um Käpt'n Patrick Schroffenauer stark macht: Es ist der Kopf, der Glaube an sich und die eigene Stärke. Ob das am Ende für den Titel reicht? Mit Wieselburg und Ybbs haben sich zwei hartnäckige Verfolger in Stellung gebracht, auch die beiden starken Aufsteiger Melk und Absdorf punkten recht konstant. Freilich: „Pflichtsiege gibt's gegen niemanden“, hält Trainer Ebrahim fest. Auch das müssen seine Kicker im Kopf verinnerlichen.