Nun brauchts Ausrutscher

Die Aufstiegs- und Titelträume des SC Wieselburg sind zum größten Teil zerplatzt. Gegen Amaliendorf hätte Wieselburg erstmals vorlegen können, nachdem sich die Mannschaft von SCW-Coach Rudolf Vogel in den vergangenen Wochen mühsam an das Spitzenduo Ybbs und St. Peter rangearbeitet hatte. Doch es sollte ganz anders kommen, als sich alle dachten. Amaliendorf, die schon als Fixabsteiger feststehen, erwiesen sich als echter Stolperstein und siegten in Wieselburg.

Statt der ersten Tabellenführung seit Langem, die Wieselburg wieder ganz dick in den Meisterschaftskampf bringen hätte können, gab es die große Ernüchterung. Vor allem auch, weil am nächsten Tag die Konkurrenten aus Ybbs und St. Peter ihre Aufgaben erfüllten und ihre Spiele gewannen.

Dass dies in den letzten beiden Runden nicht der Fall ist, darauf muss Wieselburg jetzt hoffen und selbst beide Spiele noch gewinnen. Es wird also ganz schwer, aber noch ist es nicht unmöglich.