Plötzlich ist man Erster

Unverhofft, kommt oft. Im Falle des UFC St. Peter/Au ist es die Tabellenführung. Die Mannschaft des Trainerduos Günther Zach und Patrick Kogler ist seit dem vergangenen Wochenende neuer Tabellenführer der 2. Landesliga West.In den vergangenen Wochen waren die Verantwortlichen bemüht, gar keine Diskussionen rund um das Thema Meisterkampf zuzulassen. Dies wird nun schwierig, denn fünf Runden vor Schluss ist der UFC nun eben Erster.

Auf der einen Seite konnte und durfte man wohl nicht damit rechnen, dass der ASK Ybbs seinen Vorsprung so schnell abgibt – auf der anderen Seite gewinnt St. Peter aber einfach auch seine Spiele, siegte auch in Würmla, das bis dahin im Frühjahr ungeschlagen war. Nach der 1:2-Niederlage im direkten Duell gegen Ybbs vor zweieinhalb Wochen schien alles fix. Nun liegt St. Peter einen Punkt vor Ybbs und (nach Verlustpunkten) vor Wieselburg. Ob man in St. Peter will oder nicht, der Meisterschaftskampf ist jetzt da.