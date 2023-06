Shopping mit Hirn

Ein verlorener Sohn kommt dorthin zurück, wo er seine ersten paar Fußballschuhe strapaziert hat. Günter Gravogl, zuletzt eine Liga höher in Kilb aktiv, dockt wieder beim SC Lilienfeld an. Der Außenverteidiger soll dem Klub mehr regionale Identität geben und den 2. Landesliga-Rookie mit seiner Erfahrung aufs nächste Level hieven.

Die Debütsaison in der zweithöchsten NÖ-Spielklasse haben die Stiftstädter gut absolviert. Trotz einiger Schwächephasen in der zweiten Saisonhälfte. Sie legen nahe, dass die zweite Saison in der 2. Landesliga noch kniffliger werden könnte als die erste. Gravogl bringt mit seinen 28 Jahre, Stationen wie Gaflenz und Kilb jede Menge Erfahrung mit. Das wird dem SCL gut tun, konnte man in der Rückrunde doch gerade in engen Partien zu selten den Sack zumachen – oder wenigstens ein Remis ins Trockene bringen. Der Linksverteidiger wird in Lilienfeld auch als Führungskraft gefragt sein. Und daheim zeigen wollen, was er in der Fremde gelernt hat.