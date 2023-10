Der SC Lilienfeld als Dominator der 2. Landesliga West, eine Etage höher die SG Rohrbach/St. Veit als Favoritenschreck Nummer eins und „Jäger“ der Spitzengruppe: Wer dies vor der Saison prognostiziert hat, sollte öfter mal wetten. Mit einer Herbstsaison unter dem Motto „Unverhofft kommt oft“ konnten unsere Bezirksklubs den Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und das gilt mittlerweile auch für den SC Hainfeld. Der heimische Gebietsligist hat nach dem Horrorstart die Kurve gekriegt und kann spätestens nach dem 3:0 in Schönfeld durchatmen. Perspektiven Richtung Mittelfeld haben die Gölsentaler allemal.

Die Elf der Stunde bleibt allerdings der SC Lilienfeld. Präzise wie ein Uhrwerk, nicht zu biegen, auch wenn's an einem Abend mal nicht optimal läuft: So führt bei der Vergabe des Herbstmeistertitels in der 2. Landesliga West kein Weg vorbei an der Ebrahim-Elf. Die längst nicht am Zenit angekommen ist. Und wer weiß? Vielleicht heißt's auch im Sommer nach 26 Runden „unverhofft kommt oft...“