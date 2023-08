Im Schuberth-Stadion war am vergangenen Freitagabend Feiern angesagt. Melk hat im Derby die Purgstaller mit einer 5:0-Packung nach Hause geschickt. Und Melk hat damit im zweiten Spiel den ersten Sieg seit dem Wiederaufstieg in die 2. Landesliga West eingefahren.

Der 5:0-Triumph war ein verspäteter Traumstart – nach der knappen 0:1-Niederlage in Rohrendorf. Denn er war nicht selbstverständlich. Melk war vergangene Saison in der Gebietsliga zwar das Maß der Dinge. Im Sommer vor einem Jahr hatte es aber etliche Veränderungen im Team gegeben. Es war ungewiss, wie sich die neuen Löwen um Dusan Majkic, Marco Hoppi und Rückkehrer Petr Kurtin in der Landesliga schlagen würden.

Mit dem 5:0 – Purgstaller Ausschluss hin oder her – gegen eines der favorisierten Teams haben sich die Löwen lautstark zurückgemeldet in der 2. Landesliga West. Gut möglich, dass dieses Melk noch deutlich mehr kann, als nur nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.