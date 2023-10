Der SC Wieselburg braucht und will endlich einen Derbysieg. In der Vorwoche vergab die Mannschaft von Rudolf Vogel beim 2:2 in Melk diesen trotz zweimaliger Führung.

Und zwar gleich in doppelter Hinsicht: Die Braustädter liegen zwar auf dem guten zweiten Tabellenplatz, haben allerdings sechs Punkte Rückstand auf Leader Lilienfeld. Um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, helfen nur Siege.

Dazu kommt, dass der SCW bislang eben noch kein Derby gewann. In Melk gab es nun ein Remis, in Purgstall in Runde drei sogar eine Pleite. Es fehlt also ein Sieg. Und wann könnte der besser passen, als im prestigeträchtigen Derby in Ybbs, das am Samstag ansteht. Damit könnte man nicht nur Druck auf Lilienfeld machen und Ybbs, die als Dritter auch nächster Verfolger sind, auf Distanz halten, sondern selbst auch noch einen „Schub“ vom Derbysieg mitnehmen.

Es könnte also kaum einen besseren Zeitpunkt für einen Derbysieg geben. Daher – wann, wenn nicht jetzt.