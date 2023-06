Wieder eine Etage höher

2019 stand es fest. St. Peter musste den Gang von der 1. Landesliga in die 2. Landesliga West antreten. Nach vier Jahren meldet sich St. Peter aber wieder zurück in der höchsten niederösterreichischen Spielklasse.

Das nach einem eindrucksvollem Frühjahr. Die Truppe von Trainer Günther Zach feierte in 13 Spielen elf Siege. Zwar verlor man das direkte Duell gegen Ybbs sowie das Derby gegen Seiten-stetten, aber gerade diese zwei Niederlagen haben die Sinne bei St. Peter geschärft. Vor allem nach der Niederlage gegen Ybbs und sieben Zählern Rückstand, rechnete von den Verantwortlichen niemand mehr mit einem Aufstieg. Doch Stefan Stradner und Co nutzten die kurze Schwächephase der Ybbser und fuhren acht Siege in Serie ein. Gerade durch das Saisonfinish und nachdem der Aufstieg schon verloren schien, ist er nun umso schöner. Für die 1. Landesliga steht nun ein kleiner Umbruch bevor. Immerhin verlassen drei Spieler den Klub. Dennoch ist St. Peter für eine Etage höher gerüstet.