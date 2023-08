Ybbs und der Meistertitel...

... das ist so eine Sache. Kurzer Rückblick: Vor ziemlich genau vier Jahren hat Ybbs den Aufstieg in die 1. Landesliga offiziell als Ziel ausgegeben. Damals folgte der Bauchfleck mit Rang neun beim ersten Corona-Abbruch. Seitdem ist man in Ybbs mit Titelansagen leiser – nähert sich aber der Spitze der 2. Landesliga West an: Auf zweimal Rang drei folgte der knappe Vizemeistertitel vergangene Saison, nur einen Punkt hinter Aufsteiger St. Peter/Au.

Die Konkurrenz ist auch diese Saison stark – tendenziell sogar stärker als vergangene Meisterschaft. Die Titelmitaspiranten Wieselburg, Purgstall und Rohrendorf haben sich alle verstärkt und auch Lilienfeld drängt nach oben.

Und dennoch kann Ybbs einmal mehr den Anspruch auf den Titel stellen: Weil das erfolgreiche Team der vergangenen Saison zusammengeblieben ist, weil Neuzugang Viktor Vondryska der erhoffte Goalgetter sein könnte und weil das Glück, das man für den Aufstieg braucht, auch einmal auf der Ybbser Seite sein könnte.