Ybbser Puzzlestein

Drei Treffer, ein erzwungenes Eigentor und drei Vorlagen: Besser kann sich ein Stürmer seinem potenziellen neuen Verein nicht vorstellen. Genau das hat Viktor Vondryska in Ybbs gemacht – und der 2. Landesligist hat den 22-jährigen Slowaken prompt verpflichtet.

Klar, man darf den Test gegen die Amstettner Amateure aus der Gebietsliga nicht überbewerten. Dass Vondryska sofort ins Team integriert war und sich als Anspielstation wie als Goalgetter präsentierte, macht dennoch Mut für die kommende Saison.

Mut dafür, dass Ybbs endlich ganz oben steht am Ende der Meisterschaft. Ybbs hat eine Top-Mannschaft, verpasste den Aufstieg in die 1. Landesliga vergangene Saison nur um einen Punkt. Das Hauptproblem lag in der Konsequenz vorm Tor: Die spielstarken Ybbser erarbeiteten sich regelmäßig eine Vielzahl an Chancen, der Knipser fehlte aber. Der Knipser, der fehlende Puzzlestein, der Vondryska nun sein könnte.