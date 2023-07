Zurück an den Start

Am Ende ist Fußball doch nur ein wunderschönes Spiel. Ein Abstieg ist bei weitem nicht das Ende der Welt. Aber doch ein Einschnitt, der zur Neuorientierung zwingt. Der sofortige Wiederaufstieg ist weder in Liga zwei (schlag nach dem SKN) noch im NÖ-Unterhaus der Regelfall. Ganz im Gegenteil. Der Abstieg zwingt oftmals zu einem Neubeginn. Wie in Spratzern, das binnen weniger Wochen praktisch die komplette Truppe aus 1.-Landesliga-Zeiten ersetzen muss. Auch in Traismauer und Markersdorf gilt's in der (kurzen) Sommervorbereitung ein neues Team zu formen. Eines, das die neue Spielklasse annimmt und sich den Traum von der g'maht'n Wies'n sofort aus dem Kopf schlägt.

Nach einer Saison voller Tiefschläge, den Schalter wieder umlegen zu können, ist nicht leicht. Viele frische, unbelastete Namen können bei einem Neubeginn von Nutzen sein. Nur braucht ein neues Team vor allem eines: Zeit. Was den raschen Aufstieg in die Ferne rücken lässt.