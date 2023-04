NÖ-Cup bringt Doppelrunde für den SC Gmünd

Werbung

Das Oster-Wochenende wird für den SC Gmünd intensiv. Erst kommt am Karfreitag der SC Rabenstein nach Gmünd, mit dem die Mrdalj-Elf noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Am Ostermontag geht’s im Admiral-NÖ-Cup gegen St. Bernhard weiter.

Der Cup-Bewerb war bisher eher mehr ein notwendiges Übel als Meister, das die Grenzstädter nicht mit viel Nachdruck verfolgt haben. Mittlerweile im Viertelfinale angekommen hat sich die Sichtweise aber geändert. „Wenn du schon so weit gekommen bist, willst du natürlich weiterkommen“, meinte der Sportliche Leiter Markus Fürlinger. Gegner ist der Gebietsliga-Tabellenführer St. Bernhard. Der sieht das Spiel als Belohnung an. „So oft spielst du im Amateurfußball nicht in einem Cup. Daher wollen das genießen“, sagte Trainer Manuel Fettinger.

In der Liga empfangen die Gmünder schon am Freitag Rabenstein. „Wir haben daheim noch nichts verloren und das soll auch so bleiben“, gibt Fürlinger die Richtung vor. Gmünd hat mit den „Raben“ um Ex-Schrems-Coach Christian Gutlederer noch eine Rechnung vom Herbst offen – 2:3-Niederlage.

Die Startelf wird wieder umgebaut werden müssen, da Michael Dürnitzhofer beim 0:2 in Eggenburg wegen Torraubs ausgeschlossen worden ist – das 0:2 fiel im dafür verhängten Freistoß, entschied das Spiel.

Philipp Müller ist am Freitag womöglich wieder dabei.