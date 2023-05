Obermayrs Freistoß erlöste Purgstall

Purgstall - Amaliendorf 1:0. Das “Waldviertel-Doppel” begann für Purgstall bereits am Freitagabend mit einem mageren 1:1-Unentschieden gegen Schweiggers. Nur drei Tage später, am 01. Mai, ging es im Nachtragsspiel gegen den Tabellenletzten Amaliendorf erneut um den ersten Sieg der Rückrunde, der für die Heimischen eine Befreiung wäre. Doch der Tabellenletzte aus Amaliendorf braucht jeden Punkt, um doch noch irgendwie den Klassenerhalt möglich zu machen. Dementsprechend intensiv war auch diese Partie. Beide Teams hatten natürlich das Spiel vom Wochenende in den Beinen, was es nicht einfacher machte. Die Spritzigkeit fehlte etwas. In Durchgang eins gab es keine Tore und mit 0:0 ging es in die Pausen.

Purgstall hatte aber auch hier schon mehr von der Partie – konnte aber eine große Chance durch Özkan Dinc nicht nutzen und biss sich ansonsten (noch) die Zähne an der kompakt stehenden Amaliendorfer Defensive aus. Danach brachte Heim-Coach Hans-Jürgen Moser wie schon am Freitag Rene Pitzl, der wieder für Gefahr sorgte. Nach etwas mehr als einer Stunde dann der erlösende Treffer für die Heimischen. Frei nach dem Motto “wenn es aus dem Spiel heraus nicht geht, braucht es eine Standardsituation” verwertete Alexander Obermayr einen Freistoß sehenswert direkt im Tor der Gäste. Danach hätte Purgstall noch das ein oder andere Tor machen können, scheiterte aber entweder an sich selbst oder am Schlussmann der Gäste.

Stimmen zum Spiel:

Gerhard Plank, SVG Purgstall: “In Summe ein verdienter und unglaublich wichtiger Sieg für uns. Amaliendorf hat es uns aber nicht leicht gemacht, ist tief gestanden, dann ist es eben nicht einfach. Dennoch haben wir es gut gemacht und endlich den ersten Rückrundensieg eingefahren.”

Michael Pichler, Sektionsleiter SC Amaliendorf: „Der Sieg vom Freitag hat schon etwas bewirkt. Es war wieder ein guter Auftritt. Wir waren hinten sehr sicher. Generell hat es wenig Torchancen gegeben. Wäre der Freistoß nicht gewesen, wär's ein Unentschieden geworden. Mit der Gelb-Roten haben wir uns in der zweiten Hälfte leider selbst geschwächt.“

Statistik:

Purgstall - Amaliendorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (68., Freistoß) Obermayr

Karten: Dinc (90., Gelbe Karte Kritik), Schragl (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Obermayr (83., Gelbe Karte Foul)Cmovs (77., Gelb/Rote Karte Kritik), Nespor (34., Gelbe Karte Kritik), Varga (34., Gelbe Karte Kritik), Fuger (84., Gelbe Karte Foul), Cmovs (77., Gelbe Karte Kritik), Millner (90+1., Gelbe Karte Foul), Turek (55., Gelbe Karte Foul)

Purgstall: Obermayr Alexander, Hofmarcher, Koppensteiner, Zeller, Obermayr Kevin (60. Pitzl), Fallmann, Wöran (89. Schragl), Dinc, Schiefer, Mistelbauer, Reiter (64. Elbaky)

Amaliendorf: Kobas; Groll, Turek, Flöck, Fuger, Masch, Cmovs, Varga, Brunner, Nespor, Millner

121 Zuschauer, Schiedsrichter: Georg Harrer