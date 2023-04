SVG kommt über Heim-Remis nicht hinaus

Purgstall - Schweiggers 1:1. Den Beginn des „Waldviertel-Doppels“, das für die SVG Purgstall am Programm des langen Wochenendes stand, machte die Partie zuhause gegen Schweiggers. Am Montag, 01. Mai geht es noch gegen Amaliendorf – ebenfalls zuhause. Das Ziel der Erlauftaler waren zwei Heimsiege. Zumindest der erste Erfolg im Frühjahr, auf den man noch wartete, sollte auf alle Fälle dabei sein. Dass es gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Schweiggers nicht einfach werden würde, war jedoch klar und das zeigte sich auch von der ersten Minute an. Die Heimischen, die Michael Mistelbauer (5. Gelbe Karte) vorgeben mussten, übernahmen von Beginn an das Kommando – Schweiggers verlegte sich in erster Linie auf die Verteidigung und auf Konter, macht dies aber konsequent.

Purgstall tat sich schwer, durch die dichte Defensive der Waldviertler durchzukommen, hatte aber im ersten Durchgang die ein oder andere Gelegenheit, um in Führung. Oft fehlte es aber an der allerletzten Konsequent und Genauigkeit. Somit ging es torlos in die Pause. Danach sah es eigentlich für die Heimischen noch besser aus, denn die Gäste schwächten sich selbst. Benjamin Grausam erhielt in Minute 65 die Gelb-Rote Karte. Doch in Unterzahl waren es die Gäste, die mit einer der wenigen Offensivaktionen in Minute 68 nach einem Konter einen Treffer erzielen. Der eingewechselte Julian Strohmayer traf zum 0:1. Purgstall danach mit wütenden Angriffen, aber mit wenigen ganz klaren Torchancen. Doch (zumindest) der Ausgleich sollte noch gelingen. Der eingewechselte Rene Pitzl (der wichtige Offensivspieler feierte sein 25-minütiges Comeback) bediente per Flanke Alexander Obermayr, der per Kopf das 1:1 erzielte. Dabei sollte es auch bleiben.

Gerhard Plank, SVG Purgstall: “Uns fehlt leider etwas das Glück. Wir hatten einige Chancen, wenn wir mit einer Führung in die Pause gehen, dann bin ich mir sicher, dass wir die Partie gewonnen hätten. So müssen wir froh sein, dass wir noch den Ausgleich erzielten.”

Highlights

Torfolge: 0:1 (68.) Strohmayer, 1:1 (81.) Obermayr

Karten: Zeller (77., Gelbe Karte Unsportl.), Scharner (17., Gelbe Karte Foul)Graussam (37., Gelbe Karte Foul), Graussam (65., Gelb/Rote Karte Kritik), Sourek (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Liebenauer (3., Gelbe Karte Foul)

Purgstall: Fallmann, Reiter (67. Pitzl), Zeller, Obermayr Alexander, Schiefer, Dinc, Koppensteiner, Scharner, Wöran (84. Steinwander), Hofmarcher,, Obermayr Kevin

Schweiggers: Meller, Liebenauer, Brunner, Graussam, Herzog (54. Strohmayer), Hric, Almeder, Wagner (72. Siedl), Sourek, Forstner, Kasper,

112 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes