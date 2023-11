Das 7:0 von Rapid gegen Salzburg am Ostersonntag 2008. Das 7:1 von Deutschland gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Warum man sich an solche Spiele so gut erinnern kann? Weil sie einzigartig sind, so hohe Ergebnisse in Spitzenspielen im heutigen Fußball nicht mehr üblich sind. Aber es gibt sie doch immer wieder. Wie der SC Gmünd schmerzlich in Wieselburg erfahren musste. Das 2:9 wird einige Zeit nachhallen.

Zu recht.

Sich nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, derart abschlachten zu lassen, darf nicht passieren. Das zeugt weniger von Unterlegenheit als von Naivität oder Leichtsinn – oder noch schlimmer: Wurschtigkeit. Alles Attribute, die man von einer gestandenen Mannschaft nicht erwarten würde. Wenn sonst nichts geht, den Bus vor dem Tor zu parken, wäre das Mindeste.

Warum das trotz der Anweisungen von Trainer Markus Früchtl nicht passiert ist, wissen nur die Spieler selbst. Das Spiel aufzuarbeiten wird wohl mehr brauchen, als eine Besprechung beim Abschlusstraining.

Schade ist auch, dass das Spiel eine falsche Fährte gelegt hat, nach der guten Herbstsaison jetzt ein schaler Beigeschmack bleibt - zumindest vorerst.