Frust ist ein Hemmschuh

Der Stachel nach dem 0:7 in St. Peter sitzt bei den Amaliendorfer Fußballern tief. Von der Aufbruchsstimmung, die man sich im Winter aufgebaut hatte, war schon am Ende der Vorbereitung viel wieder verflogen. Aber jetzt ist der Frust endgültig wieder da. Der wird ein Hemmschuh.

Wie schwer der Verbleib in der 2. Landesliga West selbst bei sehr gutem Saisonverlauf für das abgeschlagene Schlusslicht werden würde, ist seit November Thema. Nach der Vorstellung in St. Peter muss man sich aber fragen, ob diese Debatten zu allen Spielern durchgedrungen sind. Begleitschutz bei Gegentoren, kein Biss in der Offensive, kaum Kampfbereitschaft. So wird‘s schwer.

Einen PC würde man in so einer Situation stumpf abdrehen und neustarten. So etwas muss dem SCA in der analogen Welt gelingen. Der Vorteil: Noch ist nichts Schwerwiegendes passiert. Die Niederlagen gegen Ybbs und St. Peter musste man fast einkalkulieren. Noch ist Zeit, den Frust wieder wegzubringen. Ein richtiger Turbo dafür wäre ein Sieg gegen Würmla.